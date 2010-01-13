Депутати Європалраменту їдуть спостерігати за виборами в Україну

Брюссель. 13 січня. УНІАН. З 14 по 17 січня 10 депутатів Європарламенту перебуватимуть в Україні для спостереження за виборами.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Делегацію, яка працюватиме у складі місії міжнародних спостерігачів від ОБСЄ/БДІПЛ очолить співголова комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС Павел КОВАЛЬ. До складу групи також увійдуть Анджей ГРЖИБ, Ельзбета ЛУКАШЕВСЬКА, Альгірдас САУДАРГАС, Інезе ВАЙДЕРЕ, Марек СІВЕЦЬ, Крістіан ВІГЕНІН, Бар бара ВАЙЛЕР, Андіна-Іоана ВАЄАН та Ребекка ХАРМС.

15 січня депутати Європарламенту планують провести ряд зустрічей з кандидатами на посаду Президента України. Депутати, зокрема, планують зустрітися з Віктором ЮЩЕНКОМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, Олександром МОРОЗОМ, Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, Володимиром ЛИТВИНИМ та Юлією ТИМОШЕНКО. Крім того, депутати планують зустрітися з представниками Центральної виборчої комісії України, ЗМІ та неурядових громадських організацій.