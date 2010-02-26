Посол України при ЄС: Європарламент простягнув руку Україні

Посол України при ЄС: резолюція Європарламенту по Україні своїм змістом закликає Україну скористатися правом приєднання до ЄС

Брюссель. 26 лютого. УНІАН. Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ вважає, що резолюція Європарламенту по Україні своїм змістом закликає Україну скористатися правом приєднання до ЄС.

Таку думку він висловив сьогодні у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Резолюція вперше однозначно і дуже чітко підтверджує право України бути членом ЄС і фактично всім своїм змістом закликає Україну до реалізації цього права. Нам простягнута рука, ми цю руку повинні швидко ухопити, і, поки вона нас тягне, – просуватися в цьому напрямку”, - сказав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Посол зазначив, що схвалена 25 лютого Європарламентом резолюція по Україні є в цілому доброзичливою. При цьому український Посол звернув увагу на пункт В резолюції в якому написано: “Оскільки Україна є європейською державою та відповідно до статті 49-ї Договору про Європейський Союз, вона може подати заявку на членство в ЄС, як і будь-яка інша європейська держава, що пристає на принципи свободи, демократії, поваги до прав людини та фундаментальних свобод і верховенства права”.

За словами А.ВЕСЕЛОВСЬКОГО, констатація того факту, що Україна підпадає під визначення 49-ї статті Угоди ЄС про те, хто може бути членом Європейського Союзу, є опосередкованим запрошенням для України.

“Це багато що змінить, якщо ми зможемо скористатися цим опосередкованим запрошенням. В мене є великі надії на те, що ці слова будуть почуті, і наша держава в цілому, всі її інституції займуться втіленням в життя цієї ідеї”, - сказав український Посол.

Він також зазначив, що в резолюції, яка вийшла досить великою, є багато різних пунктів, зокрема, позитивна оцінка виборчого процесу в Україні з констатацією ряду недоліків, пункти, присвячені Східному партнерству, угоді про асоціацію між Україною та ЄС, питання поваги до громадян та прав людини, а також питання історії, поява якого в резолюції ЄС, на думку А.ВЕСЕЛОВСЬКОГО, є досить несподіваним.

“Я би не говорив, що в даному випадку, саме внесення цієї ідеї сюди є правильним, бо деякі питання історії мають цілком двосторонній характер і зовсім не розповсюджуються на відносини України з ЄС в цілому”, - сказав український дипломат, маючи на увазі пункт 19 резолюції, яким Європарламент висловив жаль щодо відзначення Степана Бандери званням “Герой України”.

“Бачите, тут є і великі філософські речі, і є конкретика пряма, яка стосується нас. З цієї точки зору кожен в резолюції може знайти те, що він хоче”, - охарактеризував зміст резолюції А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Європарламент схвалив резолюції про ситуацію в Україні. В документі депутати, зокрема, привітали Україну з проведенням чесних і прозорих виборів. Європарламент визнав Україну “європейською країною, яка поділяє спільну історію та спільні цінності з країнами Європейського Союзу”, а також визнав європейські прагнення України. Депутати висловили сподівання на політичну стабільність в Україні, заявили про важливість посилення співпраці з Україною в області енергетичної безпеки, наголосили на необхідності перегляду угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС і закликали Раду ЄС надати Єврокомісії мандат задля роботи над “дорожньою картою” безвізових подорожей між Україною та країнами ЄС.

Депутати Європарламенту також висловили жаль з приводу рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА присвоїти звання “Героя України” лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері, який “співпрацював з нацистським режимом” і висловили сподівання, що новий Президент України перегляне це рішення.