Дефіцит платіжного балансу в 4-му кварталі в ЄС сягнув 9,2 млрд. євро

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. За уточненими даними в 4-му кварталі 2009 року дефіцит платіжного балансу в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) становив 9,2 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У 4-му кварталі 2008 дефіцит платіжного балансу становив 54,8 млрд. євро.

За даними Євростату, у четвертому кварталі 2009 року значно зменшився дефіцит у торгівлі товарами – до 9,5 млрд. євро проти 41,9 млрд. євро у 4-му кварталі 2008 року. Водночас, профіцит у торгівлі послугами у четвертому кварталі 2009 року в 19,1 млрд. євро знизився порівняно з відповідним періодом минулого року з 23,4 млрд. євро.

У четвертому кварталі ЄС мав найбільший профіцит платіжного балансу в торгівлі з США (12,3 млрд. євро), Швейцарією (10,0 млрд. євро), Бразилією (3,6 млрд. євро) та Індією (2,4 млрд. євро). Найбільший дефіцит ЄС мав в торгівлі з Китаєм (-29,8 млрд. євро), Росією (-10,2 млрд. євро) та Японією (-6,6 млрд. євро).

У третьому кварталі 2009 року дефіцит платіжного балансу ЄС-27 становив 23,1 млрд. євро.