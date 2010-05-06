Об`єднання ”Нафтогазу” та ”Газпрому” - внутрішня справа Москви та Києва

Брюссель. 6 травня. УНІАН. Можливість об’єднання “Нафтогазу» та «Газпрому» є внутрішнім питанням України та Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу комісар ЄС з питань енергетики Гунтер УТТІНГЕР після зустрічі з міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКО.

«Зараз це лише пропозиція (прем’єр-міністра Росії Володимира – УНІАН) ПУТІНА. Рішення має бути схвалено Москвою та Києвом, але не Брюсселем», - сказав комісар ЄС.

«Це не питання ЄС», - додав він.

У свою чергу Ю.БОЙКО заявив журналістам, що пропозиція про об’єднання ще потребує часу на вивчення.

«Будь-яка пропозиція має бути уважно розглянута», - сказав український міністр.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував створити об`єднаний газовий холдинг за участю "Газпрому" і "Нафтогазу". Глава українського уряду Микола АЗАРОВ заявив про готовність вивчити цю пропозицію.

Глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомив, що міністри енергетики РФ й України після травневих свят зустрінуться в Москві з керівництвом "Газпрому" і "Нафтогазу", аби обговорити об`єднання компаній.