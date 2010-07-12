Розпочалися навчання ”Сі Бриз-2010”

Київ. 12 липня. УНІАН. Сьогодні у південних регіонах України розпочались українсько-американські навчання “Сі Бриз – 2010”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України, навчання пройдуть у період з 12 по 23 липня. Тема навчань: “Планування та проведення міжнародної антипіратської операції”.

У навчаннях, окрім військовослужбовців України та США, беруть участь військовослужбовці Азербайджану, Бельгії, Німеччини, Греції, Грузії, Данії, Молдови, Польщі, Туреччини, Швеції та військовий спостерігач від Австрії.

Берегова фаза навчань пройде на військовому полігоні “Широкий лан” у Миколаївській області, де у польовому таборі будуть знаходитися український батальйон морської піхоти, а також по одному взводу від Грузії й Молдови.

Морська фаза відбудеться у північно-західній частині Чорного моря.

Багатонаціональний штаб навчань “Сі бриз – 2010” розташовано на території Західної військово-морської бази ВМС Збройних сил України в Одесі.