Янукович обговорив з Президентом Німеччини питання співпраці

Київ. 30 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Федеральний президент Німеччини Крістіан ВУЛЬФФ обговорили питання двосторонньої співпраці та європейської політики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України, зазначивши, що зустріч В.ЯНУКОВИЧА та К.ВУЛЬФФА пройшла сьогодні в Берліні.

В ході розмови йшлося також плани України щодо проведення реформ і зміцнення демократії.

Президент України запевнив, що приділяє достатньо уваги, щоб демократичні процеси в Україні і надалі набирали обертів. Зокрема, говорячи про хід підготовки до місцевих виборів в Україні, Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що це буде перший іспит для нової влади.

«Я як ніхто інший зацікавлений, щоб ці вибори відбулися прозоро і демократично», - підкреслив глава держави.

К.ВУЛЬФФ у свою чергу зазначив, що «під час свого перебування у Німеччині Ви побачите дуже багато симпатії до України, багато інтересу до реформ, які здійснюються у вашій країні».

«Наші держави мають співпрацювати у XXI столітті, - наголосив Федеральний президент Німеччини. – Бачу своє завдання у поглибленні і зміцненні такої співпраці».