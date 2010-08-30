Янукович обговорив з Президентом Німеччини питання співпраці
Говорили про плани України провести реформи
Київ. 30 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Федеральний президент Німеччини Крістіан ВУЛЬФФ обговорили питання двосторонньої співпраці та європейської політики.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України, зазначивши, що зустріч В.ЯНУКОВИЧА та К.ВУЛЬФФА пройшла сьогодні в Берліні.
В ході розмови йшлося також плани України щодо проведення реформ і зміцнення демократії.
Президент України запевнив, що приділяє достатньо уваги, щоб демократичні процеси в Україні і надалі набирали обертів. Зокрема, говорячи про хід підготовки до місцевих виборів в Україні, Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що це буде перший іспит для нової влади.
«Я як ніхто інший зацікавлений, щоб ці вибори відбулися прозоро і демократично», - підкреслив глава держави.
К.ВУЛЬФФ у свою чергу зазначив, що «під час свого перебування у Німеччині Ви побачите дуже багато симпатії до України, багато інтересу до реформ, які здійснюються у вашій країні».
«Наші держави мають співпрацювати у XXI столітті, - наголосив Федеральний президент Німеччини. – Бачу своє завдання у поглибленні і зміцненні такої співпраці».