Україну відвідає комісар Фюлє

Київ. 28 вересня. УНІАН. 1 жовтня Україну з робочим візитом відвідає член Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, у ході візиту заплановані зустрічі єврокомісара з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

Під час зустрічі сторони обговорять ключові питання порядку денного співробітництва між Україною та Європейського Союзу у контексті підготовки до саміту Україна-ЄС.

Ш.ФЮЛЕ також візьме участь у сьомій Ялтинській щорічній зустрічі «Україна і світ: переосмислення і рух вперед».