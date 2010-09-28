Україну відвідає комісар Фюлє
12:57, 28 вересня 2010Новини ЄС
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Зустрінеться з Януковичем та Грищенком
Київ. 28 вересня. УНІАН. 1 жовтня Україну з робочим візитом відвідає член Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
За його словами, у ході візиту заплановані зустрічі єврокомісара з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.
Під час зустрічі сторони обговорять ключові питання порядку денного співробітництва між Україною та Європейського Союзу у контексті підготовки до саміту Україна-ЄС.
Ш.ФЮЛЕ також візьме участь у сьомій Ялтинській щорічній зустрічі «Україна і світ: переосмислення і рух вперед».
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