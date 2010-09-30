Президент Європарламенту стурбований повідомленнями про тиск на ЗМІ та опозицію в Україні

Київ. 30 вересня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК стурбований повідомленнями про тиск на ЗМІ та опозиційні партії в Україні

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила речник Президента Європарламенту Інга РОСИНСЬКА.

«Президент дійсно стурбований останніми повідомленнями про зростаючий тиск на окремі незалежні ЗМІ та окремі опозиційні партії», - сказала вона.

Речник Президента Європарламенту зазначила, разом з тим, що Є.БУЗЕК сподівається, що український уряд залишиться відданим демократичним принципам. При цьому, за її словами, Президент закликає український уряд підтримати свободу ЗМІ та висловлювань.

«Президент вірить, що у цей час викликів для України країна потребує конструктивної співпраці між урядом та опозицією з метою забезпечити довготривалу політичну стабільність та економічне процвітання, а також ефективно боротися з корупцією і консолідувати верховенство права в країні», - зазначила І.РОСИНСЬКА.