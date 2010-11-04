ВР ратифікувала угоду з ЄІБ про співпрацю

Київ. 4 листопада. УНІАН. Верховна Рада України ратифікувала Договір між Україною та Європейським інвестиційним банком про співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄІБ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 295 народних депутатів з 427, зареєстрованих в сесійній залі.

Договором, зокрема, передбачено звільнення усього імпортного та виробленого в Україні обладнання, матеріалів, робіт та послуг Постійного представництва ЄІБ в Україні, включаючи консультаційні послуги, які використовуються для надання технічної допомоги, від сплати будь-яких податків і зборів або обов’язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, що дасть змогу залучити технічну допомогу ЄІБ для України з метою підготовки та реалізації інвестиційних проектів.