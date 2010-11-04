”Енергоатом” хоче взяти 1,5 млрд. євро кредитів у ЄБРР і ЄІБ

Київ. 4 листопада. УНІАН. НАЕК «Енергоатом» веде переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку і Європейським інвестиційним банком про залучення кредиту під державні гарантії у розмірі 1,5 млрд. євро для підвищення безпеки експлуатації АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Національної комісії регулювання електроенергетики Сергій ТІТЕНКО.

«Йде робота щодо одержання кредиту ЄБРР та Інвестиційного банку (ЄІБ – УНІАН) на 1,5 млрд. євро на ядерну безпеку», - сказав голова НКРЕ.

Він також повідомив, що НАЕК вже звернулася до регулятора з проханням передбачити в тарифі компанії кошти на обслуговування цього кредиту.

Водночас, за словами С.ТІТЕНКА, НКРЕ поки що не узгодила це питання, оскільки, виходячи з практики залучення таких кредитів, процес узгодження і отримання кредитного ресурсу займає до 1,5 років.

Прес-секретар представництва ЄБРР в Україні Антон УСОВ підтвердив УНІАН, що в даний час між НАЕК і ЄБРР ведуться відповідні переговори. Водночас він не зміг уточнити деталей, зазначивши, що в даний час переговори перебувають на початковій стадії.

«Переговори перебувають на початковій стадії й більш конкретна інформація щодо них може бути обнародувана наступного року», - сказав А.УСОВ.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.