Україна поки не отримувала пропозицій ЄС про тестування АЕС

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Україна поки не отримувала пропозицій Європейського Союзу про тестування безпеки АЕС.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

«Ні, їх (пропозицій – УНІАН) ще ні в кого немає. Річ у тому, що зараз йде аналіз того, що відбулося на «Фукусіма-1», ми ще раз проаналізуємо те, що відбулося в Чорнобилі, потім будуть відпрацьовані якісь критерії додаткової безпеки, потім уже будуть пропозиції, радитимемося», - сказав перший віце-прем`єр-міністр України.

Він зазначив, що в світлі подій в Японії питання безпеки атомних електростанцій вимагає уважної переоцінки.

«Природно, коли така кількість АЕС і в Росії, і в Україні, і в країнах ЄС – це бомба уповільненої дії. Ніхто собі навіть не може дозволити припускати, що може відбутися, якщо в тій або іншій країні відбудеться подібна трагедія», - сказав А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем`єр нагадав, що в результаті аварії на Чорнобильській АЕС від радіації постраждали Україна, Білорусь, Росія і низка країн Європейського Союзу.

«ТОму безпека, безпека і ще раз безпека – це питання номер один», - підкреслив він.

«Ми величезну увагу приділяємо на наших АЕС питанням безпеки, але я не можу сказати, що атомні електростанції в Україні – найбезпечніші. Неможливо, тому що все що завгодно може статися: землетрус, цунамі, терористичні акти», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що треба постійно перевіряти готовність АЕС до забезпечення безпеки в різних умовах, а також розробляти додаткові системи захисту.

«Так, це звичайно, дорого, але це набагато буде дешевше, ніж ліквідовувати наслідки подібних аварій», - підкреслив перший віце-прем`єр.

25 березня Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявив про намір запропонувати Росії та Україні взяти участь у розробці критеріїв проведення тестів на безпеку атомних електростанцій і здійснювати подібні тести.