Колишній працівник делегації ЄС в Україні засуджений за хабарництво

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Колишній працівник Делегації Європейського Союзу в Україні засуджений за корупцію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

47-ма палата Кримінального суду Брюсселя 6 травня вирішила засудити чиновника до 18 місяців тюремного ув’язнення і 5 тис. євро штрафу.

Розслідування справи було розпочате Європейським бюро по боротьбі з шахрайством і здійснювалося в співпраці з бельгійською судовою владою.

Згідно з результатами розслідування, колишній чиновник вимагав хабар за участь у тендерах з реалізації пост-Чорнобильської допомоги в рамках програми TACIS і просив комісію про 4%. Одна компанія погодилася сплатити комісію в 2,5% в разі перемоги в тендері на 19 млн. євро.

Прес-служба Єврокомісії зазначає, що оскільки тендер не був завершений, чиновник також не одержав своїх комісійних, що, відповідно, не мало прямого впливу на бюджет ЄС.

Інформацію про вимагання в Європейське бюро по боротьбі з шахрайством надала одна з компаній-учасниць тендеру.

У травні 2006 року чиновник був заарештований у Бельгії і утримувався під вартою до листопада 2006 року.