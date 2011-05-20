Прем`єр Польща в 2010 заробив 85 тис. доларів
Сьогодні він оприлюднив декларацію
Варшава. 20 травня. УНІАН. Глава польського уряду Дональд ТУСК торік заробив близько 85 тис. дол.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить оприлюднена сьогодні його декларація про доходи та майно.
90% доходів Д.ТУСКА склала прем’єрська зарплата.
Згідно з декларацією, сім’ї ТУСКІВ належать дві придбані завдяки іпотечному кредиту квартири площею 65,5 та 40 метрів квадратних.
Крім того, у них є будинок для відпочинку площею 130 м. кв. на ділянці 3,1 сотих й автомобіль Toyota Auris 2007 року випуску.
Також 54-річний Д.ТУСК має близько 8 тис. доларів заощаджень у готівці та майже 30 тис. дол., вкладених у пенсійно-інвестиційні фонди.
Глава польського уряду повідомив, що не має акцій жодних підприємств, не входить в жодні органи управління компаній, не займається економічною діяльністю та не має у власності земельних ділянок.
Згідно з оприлюдненими деклараціями усіх міністрів польського уряду, їх заощадження становлять від 10 до 80 тис. дол.
Найбільше заощаджень (близько 270 тис. дол. у готівці та акціях) має міністр науки та вищої освіти Барбара КУДРИЦЬКА, яка також є власницею єдиного ексклюзивного автомобіля - Jaguar 2009 року.
Інші міністри, згідно з їх деклараціями, мають у власності автомобілі марок Szkoda, Nissan, Citoren, Pegout, Audi та Volkswagen.
Найбільший будинок (площею 800 метрів квадратних) та земельну ділянку в 14 га має колишній журналіст, а нині міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.