Янукович затвердив зміни до угоди про малий прикордонний рух зі Словаччиною

Київ. 23 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Угоду між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди про місцевий прикордонний рух.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті Президента.

Положеннями угоди передбачається збільшення терміну безперервного перебування громадян обох країн у прикордонних зонах держав з 30 до 90 днів протягом 180 днів, запроваджується безкоштовний порядок оформлення дозволів компетентних органів сторін на місцевий прикордонний рух, а також зменшення терміну розгляду заяв громадян про оформлення зазначених дозволів з 60 до 30 днів.

Реалізація положень угоди сприятиме подальшому розвитку контактів між мешканцями прикордонних районів обох держав та забезпечуватиме покращення умов поїздок громадян України до Словаччини у режимі місцевого прикордонного руху.

Зазначена угода є першим двостороннім міжнародним документом, яким вносяться зміни до існуючих двосторонніх угод про місцевий прикордонний рух, укладених Україною з державами Європейського Союзу.

Угода між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух була підписана 17 червня 2011 року у м.Братиславі.