Дніпропетровська область представила свої інвестможливості в Брюсселі

В Брюсселі відбулася презентація інвестиційних можливостей Дніпропетровщини

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. В Брюсселі відбулася презентація інвестиційних можливостей Дніпропетровщини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, презентація під назвою “Дніпропетровськ – ваші ворота для інвестицій в Україні” відбулася у приміщенні Комітету регіонів ЄС.

В рамках презентації інвестиційні можливості області представив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул.

“Ми презентували і потенціал області, і ті позитивні зміни, які є в області, це і реформування державної системи управління, і реформування дозвільних процедур, і ті зміни, які відбуваються в соціальних сферах, такі як реформа медицини, зміни в освіті для того, щоб мати і прямі контакти, і також залучати інвесторів з різних країн ЄС і мати можливість напряму працювати з регіонами”, - сказав журналістам губернатор Дніпропетровщини по завершенню презентації.

О.Віілкул звернув увагу на те, що це – не перша така презентація: минулого року Дніпропетровська область представила свої можливості пулу інвесторів в Лондоні, а два тижні тому – провела презентаційну подію з американською бізнес-асоціацією.

“В цьому році ми також плануємо презентації в ключових інвестиційних центрах Європи та світу з метою напрацювати контакти, залучити інвестиції, створити нові робочі місця, нові технології”, - сказав О.Вілкул.

У свою чергу Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв в розмові з журналістами наголосив на важливості такого роду презентацій регіонів в Європі.

“Мені дуже приємно, що ми вперше проводимо цю презентацію саме в приміщенні Комітету регіонів. Це – дуже добра ознака, тому що до нас презентації такого рівня робили лише регіони ЄС. Тому я думаю, можна сказати, що ми прорубали вікно в регіональний аспект співпраці з ЄС. Думаю, це перший досвід, який ми далі будемо розвивати”, - сказав К.Єлісєєв.

“Я вважаю, що серце європейської інтеграції б’ється саме в регіонах. І якщо будуть успішні регіони, буде успішна інтеграція до ЄС”, - додав він.

В презентації взяли участь представники Європейського парламенту та Європейської комісії, а також Посольств та бізнес-асоціацій Європи.