Данський адвокат: права людини у випадку Тимошенко були порушені

Брюссель. 9 травня. УНІАН. Данський адвокат, представник Данської Гельсінської групи з прав людини наголошує, що у випадку справи проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та інших українських опозиційних політиків, їхні права людини були порушені.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні в Брюсселі, виступаючи на засіданні “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“Висновок для мене – права людини у випадку Тимошенко та інших опозиційних політиків були порушені”, - сказав він.

За його словами, основним порушенням прав людини є застосування вибіркового правосуддя щодо опозиційних політиків, в тому числі, у справах проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка та колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука.

В ході свого виступу, М.Лінгбо нагадав обвинувачення, за які було засуджено цих колишніх урядовців, і зазначив, що “інші політики робили те саме, але не зазнали переслідувань”.

“Мій висновок – переслідування Ю.Тимошенко та її союзників є вибірковим, вони переслідуються за ті дії, за які не переслідуються інші, і це - чітке порушення прав людини”, - наголосив данський адвокат.