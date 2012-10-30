Генсек НАТО привітав високу явку на виборах в Україні

Брюссель. 30 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен привітав високу явку виборців на виборах в Україні.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я вітаю високу явку виборців на парламентських виборах”, - заявив Генсек НАТО.

Разом з тим, він зазначив, що взяв до уваги попередні висновки міжнародних спостерігачів під егідою ОБСЄ.

“Ці попередні висновки показали змішану картину з кількома недоліками, включаючи відсутність рівних можливостей, а також, що окремі аспекти передвиборчого періоду становили крок назад порівняно з попередніми виборами”, - зазначив А.Ф.Расмуссен.

Разом з тим, він підкреслив, що Україна залишається важливим партнером для НАТО.

“Незалежна, суверенна та стабільна Україна, твердо віддана демократії та верховенству права є ключовим для Євро-Атлантичної безпеки. Альянс залишається готовим і надалі допомагати Україні в її реформах”, - наголосив Генсек НАТО.