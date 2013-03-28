УЄФА схвалив резолюцію проти расизму

Київ. 28 березня. УНІАН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв резолюцію, яка рекомендує зупиняти матчі при виникненні інцидентів расистського характеру.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, резолюція рекомендує тренерам і гравцям висловлюватися проти расизму і виступати з критикою на адресу тих, хто дозволяє собі расистські висловлювання.

У січні футбольний клуб ”Мілан” перервав на 26-й хвилині товариський матч з клубом четвертого дивізіону чемпіонату Італії ”Про Патріа” через образу расистського характеру на адресу одного з футболістів.