Литва пропонує Чорногорії допомогу в євроінтеграції

Брюссель. 38 березня. УНІАН. Литва запропонувала Чорногорії свою допомогу в процесі європейської інтеграції.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Литви, про це йшлося під час зустрічі віце-міністра закордонних справ Литви Вітаутаса Лескевічюса із заступником прем’єр-міністра, міністром закордонних справ Чорногорії Ігорем Лукичем сьогодні в Подгориці.

“Литовський дипломат представив проект меморандуму про співпрацю в сфері європейської інтеграції, який фокусується на специфічних сферах партнерства, представникам Чорногорії. Обидві сторони погодилися підписати спільний меморандум до початку литовського президентства в Раді ЄС”, - написано у повідомленні.

В.Лескевічюс також виловив сподівання в тому, що ЄС та Чорногорія зможуть ще в першому півріччі розпочати переговори по двох главах майбутньої угоди про вступ до ЄС, які стосуються судової системи та питань юстиції, свободи та безпеки.