Литва пропонує Чорногорії допомогу в євроінтеграції

18:52, 28 березня 2013
Новини ЄС
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Меморандум підпишуть до липня

Брюссель. 38 березня. УНІАН. Литва запропонувала Чорногорії свою допомогу в процесі європейської інтеграції.
Як повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Литви, про це йшлося під час зустрічі віце-міністра закордонних справ Литви Вітаутаса Лескевічюса із заступником прем’єр-міністра, міністром закордонних справ Чорногорії Ігорем Лукичем сьогодні в Подгориці.
“Литовський дипломат представив проект меморандуму про співпрацю в сфері європейської інтеграції, який фокусується на специфічних сферах партнерства, представникам Чорногорії. Обидві сторони погодилися підписати спільний меморандум до початку литовського президентства в Раді ЄС”, - написано у повідомленні.
В.Лескевічюс також виловив сподівання в тому, що ЄС та Чорногорія зможуть ще в першому півріччі розпочати переговори по двох главах майбутньої угоди про вступ до ЄС, які стосуються судової системи та питань юстиції, свободи та безпеки.

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