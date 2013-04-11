Президент ПАРЄ відвідає Москву
16:04, 11 квітня 2013Новини ЄС
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Для участі в конференції та зустрічей з урядовцями
Брюссель. 11 квітня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон здійснить робочий візит до Москви 14-17 квітня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.
В рамках візиту, Президент ПАРЄ відвідає 10-ту конференцію міністрів культури країн Ради Європи у Великому театрі, а також проведе двосторонні зустрічі з представниками російського уряду.
В рамках міністерської конференції планується обговорення управління в сфері культури та просування доступу до культури в країнах Європи.
Крім того, 16 квітня, Ж.-К.Міньйон проведе зустріч зі спікером Державної Думи Росії Сергієм Наришкіним.
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