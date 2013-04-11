Президент ПАРЄ відвідає Москву

Брюссель. 11 квітня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон здійснить робочий візит до Москви 14-17 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

В рамках візиту, Президент ПАРЄ відвідає 10-ту конференцію міністрів культури країн Ради Європи у Великому театрі, а також проведе двосторонні зустрічі з представниками російського уряду.

В рамках міністерської конференції планується обговорення управління в сфері культури та просування доступу до культури в країнах Європи.

Крім того, 16 квітня, Ж.-К.Міньйон проведе зустріч зі спікером Державної Думи Росії Сергієм Наришкіним.