Рішення ЄСПЛ по Тимошенко відкладе підписання угоди з Україною?

Брюссель. 2 травня. УНІАН. Член делегації Європарламенту по зв’язках з Україною, позафракційний депутат Андреас Молзер (Австрія), член ультраправої Партії свободи Австрії, вважає, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі “Юлія Тимошенко проти України” може відкласти підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я думаю, що рішення ЄСПЛ матиме вплив на процес тіснішого наближення України до ЄС. Зокрема, я думаю, що підписання угоди про асоціацію між Києвом та Брюсселем буде відкладено, що у мене особисто викликає жаль”, - сказав депутат.

“Ви маєте зважати на настрої проти України в низці країн-членів ЄС з того моменту, як Президент Віктор Янукович очолив країну в 2010 році, і тепер рішення ЄСПЛ підтвердило критику щодо української внутрішньої політики”, - додав А.Молзер.

Разом з тим, він зазначив, що залишається питання щодо того, чим варто пов’язувати угоду про асоціацію зі справою Ю.Тимошенко, оскільки, за його словами, у підсумку в Україні може скластися враження, що ЄС шантажує Україну, що, в свою чергу, підштовхне Київ до розвороту від ЄС до Москви.

А.Молзер також зазначив, що хоча ЄС і не має втручатися у внутрішню ситуацію в Україні, водночас існує серйозна стурбованість щодо верховенства права в Україні.

“Є також сумніви в ЄС щодо того, чи відповідав процес проти Ю.Тимошенко європейським критеріям. Тому, я би порадив Україні реформувати судову систему”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.