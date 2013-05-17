Президент Європарламенту виступає за розробку стратегії захисту прав сексуальних меншин

Брюссель. 17 травня. УНІАН. Президент Європейського парламенту Мартін Шульц виступає за розробку європейської стратегії захисту прав сексуальних меншин.

Про це йдеться у його заяві з нагоди Міжнародного дня проти гомофобії, який відзначається сьогодні.

“Останні дослідження в ЄС розчаровують, особливо, що стосується дискримінації в школах та жорстокості проти ЛГБТ-осіб (лесбіянок, геїв, транссексуалів та інтерсексуалів — УНІАН) в окремих країнах”, - написано у заяві.

“В Європейському парламенті ми віримо, що багато має бути зроблено на європейському рівні. Саме тому я ще раз нагадую про запит Європейській комісії, зроблений вже 5 разів за останні роки більшістю парламенту щодо всебічної європейської стратегії із захисту прав ЛГБТ-осіб в усьому Союзі”, - додав Президент Європарламенту.

Він зазначив, що незважаючи на певні кроки вперед, дискримінації ЛГБТ-осіб в Європі продовжує викликати занепокоєння.

Президент Європарламенту також нагадав, що до цього часу в 76 країнах-світу гомосексуальність є незаконною, а в семи країнах — гомосексуалістам загрожує смертна кара.