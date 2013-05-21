Брюссель. 21 травня. УНІАН. Депутати Європарламенту вважають за необхідне щорічно моніторити національні закони щодо ЗМІ.

Про це йдеться в резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосували 539 депутатів, проти – 70, утрималися – 78.

В резолюції, підготовленій депутатом Ренате Вебер (група ліберальних партій, Румунія), зокрема, зазначається, що зміни в національні закони щодо ЗМІ можуть давати можливість урядам втручатися в їхню діяльність, тож моніторинг таких законів Єврокомісією мав би сприяти збереженню плюралізму в ЗМІ.

Задля цього, на думку депутатів, необхідно внести зміни до Директиви про аудіо-візуальні медіа-послуги.

У документі депутати також висловилися за необхідність забезпечити незалежність журналістів від внутрішнього тиску власників чи видавців, зазначивши, що найкращим засобом для цього був би “кодекс поведінки”, яка б захищала журналістів та редакторів від будь-якого втручання, як внутрішнього, так і зовнішнього.

Депутати також закликали країни-члени ЄС підтримати журналістику розслідувань.

Європарламент вважає за необхідне встановити на європейському рівні вимоги до прозорості власників засобів масової інформації, а також правила, які б регулювали розповсюдження політичної інформації через аудіо-візуальні медіа з метою гарантування чесного доступу різним політичним акторам, різним думкам та точкам зору.