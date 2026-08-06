Путін перегруповує бойові дії в Україні: у WSJ розповіли, чого він прагне

Російські війська досягли невеликих і важко здобутих успіхів у східному Донбасі, де вони поступово наближаються до найважливіших міст.

Президент РФ Володимир Путін призначив керівника нового підрозділу з застосування безпілотників і провів кадрові перестановки серед низки інших командирів, оскільки Москва намагається пожвавити свою кампанію в Україні, що втрачає імпульс. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що цього літа темпи просування Кремля сповільнилися до найнижчого рівня за останні роки. Хоча військові блогери критикують дії армії, Путін, як і раніше, наполягає на тому, що Росія просувається через лінію фронту, незважаючи на кілька успішних українських контратак, які витіснили її війська з ключових позицій.

В оточенні двох російських прапорів, сидячи поруч із начальником Генштабу Герасимовим і міністром оборони Білоусовим, Путін уникнув будь-якої критики й знову висловив свою похвалу.

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Видання пише, що Росії поки що не вдається досягти того прориву, до якого прагне Путін. Російські війська досягли невеликих і важко здобутих успіхів у східному Донбасі, де вони поступово наближаються до найважливіших міст, що все ще перебувають під контролем України, - Слов’янська та Краматорська.

Дослідницька організація Black Bird Group повідомила, що цього літа Росія досягла одних із найнезначніших успіхів з початку війни, тоді як Україна розпочала контрнаступ на інших ділянках лінії фронту. Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі, заявив:

"Ініціатива, яку Росія демонструвала у війні, тепер оскаржується Україною. Російські військові помилково вважали, що, продовжуючи прориватися через фронт, вони зрештою досягнуть своїх цілей. Натомість вони отримують дедалі меншу віддачу при великих витратах, і наступ значною мірою загальмувався. Зміна командувачів на найвищому рівні нічого не виправить".

Зазначається, що перестановки не принесли багато нових кадрів у вищу військову верхівку, але вони призвели до переміщення деяких командирів, які вже обіймали свої посади, відповідно до бажання Путіна уникати публічного звільнення своїх воєначальників за незадовільну роботу.

Росія відстає від України у розробці ефективних способів використання безпілотних технологій, при цьому Києву допомагають західні кошти та інженери. Країна-агресор працює над залученням більшої кількості операторів безпілотників, але дедалі частіше стикається з труднощами в підтримці темпів розвитку.

Хоча лінія фронту за останні місяці практично не змінилася, і Росія, і Україна переорієнтували свої зусилля на наступ углиб території одна одної. Однак, за словами аналітика Кофмана, бомбардування навряд чи вплинуть на ситуацію на фронті.

Війна в Україні

Раніше представник військової розвідки України Андрій Черняк заявив, що на заході Росії почали розгортати північнокорейську ракетну частину, і, найімовірніше, вона може бути оснащена 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками для нанесення ударів по Україні.

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