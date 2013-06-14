Донька Тимошенко: Аргументи Кузьміна ніким не сприймаються

Брюссель. 14 червня. УНІАН. Аргументи першого заступника Генерального прокурора України Рената Кузьміна стосовно колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко вже ніким не сприймаються.

Таку думку висловила кореспонденту УНІАН дочка екс-прем`єра Євгенія Тимошенко телефоном з данського Борхольма, де вона знаходилася на конференції лібералів Данії.

«Під час зустрічей моїх і поїздок я все більше й більше переконуюся, що його аргументи вже не сприймаються ніким. І чим більше він прагне довести, що моя мама – злочинниця, і що в нього є неспростовні докази, тим менше йому вірять», - сказала Є.Тимошенко.

При цьому, вона не стала коментувати заяви Кузьміна про те, що він не виключає можливості вбивства когось зі співробітників Генеральної прокуратури через розслідування справ Ю.Тимошенко.

«Напевно, велика частина українців сприймають його слова, як черговий піар виступ», - зазначила Є.Тимошенко.