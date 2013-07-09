Латвія приєднається до зони євро з 1 січня

Брюссель. 9 липня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС схвалила рішення про приєднання Латвії до зони євро з 1 січня 2014 року.

Відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради в Брюсселі.

Рада також встановила постійний курс обміну лата на євро на рівні 0,702804 латів до 1 євро. Цей курс відповідає нинішньому офіційному курсу лата до євро, встановленому центральним банком країни.

Таким чином, загальна кількість країн, що входять до зони євро, з 1 січня 2014 року збільшиться до 18.

На сьогодні до зони євро входять: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.