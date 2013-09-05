Польща витратить 1,5 млрд. дол. на модернізацію залізниць

Варшава. 5 вересня. УНІАН. Польська державна компанія PKP PLK поточного року планує витратити на модернізацію залізничних колій більш як 1,5 млрд дол.

Про це повідомляє агентство Newseria з посиланням на голову правління компанії Ремігіуша Пашкевича.

”Цього року ми хочемо інвестувати більше, ніж роком раніше. Інвестиції, які збільшуються з року в рік, свідчать про прискорення плану модернізації компанії. Ми хочемо його ще більше прискорити наступного року”, - сказав він.

Серед проектів, які держкомпанія має намір упровадити найближчим часом, її голова назвав підготовку запуску в Польщі сучасних потягів Pendolinо, а також реконструкцію залізничних колій на півдні країни, зокрема модернізацію лінії з Кракова до Жешува, який розташований недалеко від кордону з Україною.

Пашкевич зазначив, що інвестиційні плани відповідають реальним можливостям PKP PLK. При цьому він додав, що керівництву вдалося вирішити ряд раніше виниклих проблем, зокрема, через банкрутство деяких компаній-виконавців проектів.

Як повідомляв УНІАН, торік у листопаді польське міністерство транспорту повідомило про план збільшити інвестиційний бюджет PKP PLK більш як 810 млн. доларів з майже 625 млн. доларів у 2012 році. У жовтні представники уряду говорили про плани вкласти в залізничну галузь Польщі в найближчі три роки 9,5 млрд дол.

Польські залізничні компанії одержують частину коштів на фінансування проектів з фондів допомоги Євросоюзу, який виділяє від 25 до 75% їх вартості.

Довідка УНІАН. PKP PLK, яка входить до держхолдингу РКР, відповідає за утримання і реконструкцію залізничних колій, а також розробляє розклад потягів і регулює їх проїзд.

Компанія є найзбитковішою з усієї групи через значні борги перед нею ряду залізничних компаній, що експлуатують залізничну мережу.

У 2012 році PKP PLK збільшила чистий збиток до 225 млн. дол. з 190 млн. дол. у 2011-му і 140 млн. дол. і 110 млн. дол. відповідно двома роками раніше.