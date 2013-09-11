Баррозу: ЄС не може повернутися спиною до таких країн, як Україна
10:55, 11 вересня 2013Новини ЄС
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Президент Єврокомісії бачить майбутнє "Східного партнерства"
Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу вважає, що ЄС не може повернутися спиною до таких країн, як Україна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час щорічного виступу в Європарламенту на тему “Стан ЄС”.
“Для таких країн, як Україна, які шукають більших зв’язків з ЄС... Ми не можемо повернутися до них спиною”, - сказав Президент Єврокомісії.
Він також підкреслив, що розширення було успішним для ЄС, як і політика сусідства, і наголосив на необхідності подальшого розвитку проекту “Східного партнерства”.
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