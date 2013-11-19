Рада ЄС може провести екстрене засідання напередодні Вільнюського саміту з питання асоціації з Україною

Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів ЄС може провести екстрене засідання напередодні Вільнюського саміту «Східного партнерства» для вирішення питання щодо підписання з Україною угоди про асоціацію.

Про це в редакційній статті пише італійська газета «Corriere della Sera», переклад якої розміщений на сайті «Інопреса».

«Не виключено, що напередодні саміту Євросоюзу у Вільнюсі європейське керівництво проведе екстрену нараду з метою пошуку компромісного варіанту підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС», - повідомляє редакція газети.

Видання зазначає, що Європейський союз, прагнучи протистояти спробі Росії втягнути Україну в сферу свого впливу, робить ставку на підписання угоди про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства", який пройде у Вільнюсі 28-29 листопада. Цю думку озвучила канцлер ФРН Ангела Меркель, яка заявила про бажання "натиснути на газ у Вільнюсі" і надати уряду Києва "конкретні можливості і реальну солідарність", йдеться в статті.

Таким чином, пише газета, ЄС залишає відкритими всі можливості, зберігаючи при цьому незмінною попередню умову - випустити Юлію Тимошенко на лікування до Німеччини.

"Головною перешкодою залишається російський лідер Володимир Путін, який має намір переконати Україну, Грузію, Молдову та інші колишні радянські республіки відмовитися від зближення з ЄС і віддати перевагу конкурентоспроможному союзу на чолі з Москвою, - говориться в статті. - Угода, досягнута Києвом з "Газпромом", який вимагав оплати величезних заборгованостей за поставку газу, здається, виявилося вагомішою, ніж політична проблема звільнення Тимошенко", - підсумовує видання.

"Думаю, що гра стає жорсткою", - зазначила міністр закордонних справ Італії Ема Боніно. Вона підтвердила готовність ЄС "скликати напередодні саміту у Вільнюсі Раду у закордонних справах", якщо виникне необхідність досягти складного компромісу з українським президентом Віктором Януковичем, пише «Corriere della Sera».

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в Брюсселі пройшла Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів ЄС. Рада не ухвалила рішення щодо України, проте залишила "відкритими двері" для Києва, якщо він виконає умови для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Як відомо, раніше планувалося, що на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ буде остаточно вирішено, чи підписувати Угоду про асоціацію з Україною на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада. Проте минулого тижня керівництво Європарламенту продовжило роботу місії Пета Кокса і Олександра Квасневського до самого саміту.