Українські компанії га рік експортували на ринки ЄС 870 нових товарів - торгпред

Українські компанії в 2017 році експортували на ринки Європейського Союзу 870 видів нових товарних позицій.

Читайте такожУкраїна увійшла до ТОП-10 постачальників продовольства в ЄС

Про це в ході Київського міжнародного економічного форуму заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська.

«Якщо ми подивимося, що у нас відбувається у компаній, то в 2017 році у нас з'явилося 870 нових товарних позицій, які ми експортуємо до Європейського Союзу», - сказала торгпред.

За її словами, кількість компаній, які експортують до ЄС, також зросла порівняно з 2016 роком на 25% - до 10920 компаній.

Торгпред зазначила, що багато хто критикує, що український бізнес поставляє до країн ЄС сировину, але насправді однією з найбільших статей нашого експорту є соняшникова олія, яка є товаром первинної обробки.

За її словами, на поточний момент зростає експорт вершкового масла, й Україна є другим за обсягами постачальником цього виду продукції на ринки ЄС після Нової Зеландії.

«У нас кожен місяць з'являються нові товари з доданою вартістю. Крім аграрних товарів, на ринок Європейського Союзу заходять також промислові товари. Й повертаючись до питання, чи вдалося нам замінити ринок СНД? Для нас дуже важливо, що на ринок ЄС почали виходити товари, які раніше експортувалися лише до Росії та країн СНД, приміром, запчастини до вагонів і локомотивів, енергетичне машинобудування», - сказала Микольська.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-липні 2017 року збільшила експорт до Європейського Союзу на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 9,5 млрд дол. ЄС займає 40% у структурі українського експорту.