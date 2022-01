Велика гра з одним важливим "але". Огляд God of War на ПК

На ПК вийшов один із головних ексклюзивів PlayStation — God of War. Заради цього проекту багато людей купували PS4 і в результаті анітрохи не шкодували про витрачені кошти. УНІАН вирішив згадати головні заслуги гри, а заразом перевірити якість версії для персональних комп'ютерів. Наші висновки читайте у свіжому огляді.

За все покоління PlayStation 4 вийшло не так і багато ексклюзивів, які буквально продавали людям консоль. Для одних — це була дилогія The Last of Us, для других — складний рольовий екшен Bloodborne, а для третіх — пригодницький бойовик Uncharted 4. Можна також згадати Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima та Marvel's Spider-Man, однак для більшості користувачів список очолює перезапуск God of War 2018 року.

Проект Santa Monica Studio отримав 262 нагороди "гра року" від профільної преси та користувачів. А на The Game Awards 2018 він зумів обійти не менш велику Red Dead Redemption 2 у боротьбі за головний приз. Власники PS4 використовували God of War, як один з основних доказів переваги улюбленої консолі над конкурентом в особі Xbox One. І навіть фанати ранніх частин серії, яким не сподобалися зміни у перезапуску, визнавали його високу якість.

Гра перетворилася на амбасадора PlayStation, тому рішення випустити її на персональних комп'ютерах стало гучною несподіванкою. Багато прихильників консольної ексклюзивності релізів Sony були засмучені, зате ПК-аудиторія тріумфувала. Вона отримала шанс доторкнутися до одного з головних проектів останнього десятиліття без необхідності купувати приставку.

Ми в УНІАН вирішили скористатися приводом, щоб згадати про велич God of War і заодно оцінити якість порту. Вердикт виявився не зовсім очевидним. Наша редакція знайшла у ПК-версії важливий нюанс, про який варто знати потенційним покупцям. Докладніше про це читайте нижче.

Бог серед інших ігор

God of War відразу після виходу отримала показовий паспорт у вигляді загального визнання. Сарафанне радіо з хвалебними одами у бік проекту докотилося навіть до тих, хто воліє грати виключно на персональних комп'ютерах. Тож зараз складно знайти користувача, який не знає про сильні сторони екшена від Santa Monica Studio. Але давайте все ж таки виконаємо протокол і коротко згадаємо основні переваги God of War.

Головний герой Кратос переїхав із Греції в холодну Скандинавію, де живуть Тор, Одін, йотуни та інші хлопці з міфологічної банди. На початку гри протагоніст поховав дружину Фей, і тепер він має виконати останнє бажання коханої. Привид Спарти повинен розвіяти її попіл з вершини найвищої гори в усіх дев'яти світах. Супроводжувати Кратоса буде його син Атрей, з яким той довго не бачився. Головним героям доведеться пройти величезний шлях — як у фізичному, так і в емоційному плані.

Історія God of War відчувається дорослою та глибокою. У ній по частинкам аналізуються стосунки між батьками та синами, а також сімейна проблематика загалом. Все це приправлено психологічним підтекстом і ретельним опрацюванням кожного характеру. Верхні шари історії теж зроблені з великою любов'ю: спостерігати особистісні переживання героїв, їх прагнення і трансформацію неймовірно захоплююче. Та й сам шлях Кратоса та Атрея побудований зі смаком. Випробування та антуражі часто змінюються, а сюжет збагачується додатковими деталями. Якщо захотіти, то при проходженні God of War можна вивчити добротну частину германо-скандинавської міфології. Головне, розділяти канонічні деталі та вигадку.

На такому ж високому рівні у проекті зроблено геймплей. Він регулярно обростає новими елементами, які акуратно вплітаються у загальну концепцію. У другій половині проходження у користувача з'явиться десяток усіляких можливостей, при цьому ігровий процес не здаватиметься перенасиченим. Для кожного вміння в бою та під час вивчення світу знаходиться застосування.

Бої мають середній темп і змушують часто змінювати свою тактику. Гравець повинен знаходити вразливості у різних типів ворогів, яких тут десятки, та вибудовувати ефективний ланцюжок дій. Спочатку Кратос вміє здійснювати дві атаки та кидати свою сокиру. Через пару годин він навчиться першим комбінаціям навичок та отримає набір потужних рунічних атак. А у другій половині проходження арсенал бойових здібностей зросте у кілька разів. З'явиться можливість зробити ідеальну збірку під свої потреби, щоб здолати будь-якого супротивника.

Окремо варто похвалити Атрея як супутника. Йому можна наказувати застосовувати навички на конкретну ціль та стріляти із лука. В цілому хлопець самостійний і добре справляється з роллю помічника, хоча іноді все ж таки потрапляє у ворожий полон. Єдина претензія до бойової системи це мала кількість унікальних босів. Окрім сюжетних главгадів, запам'ятовуються лише деякі валькірії.

Вивчення світу в God of War виконано за принципами метроідванії. Гравець поступово набуває бойових навичок, які пізніше допомагають відкривати секрети на локаціях. Завдяки цьому подорожі вже відвіданими місцями не приїдаються. Дорогою завжди можна дістатися до раніше недоступної скрині або заглянути в якусь секретну область зі скарбами. Та й головоломки добре розбавляють вивчення локацій. В одних загадках потрібно просто знайти заховані серед оточення руни, а в інших зрозуміти спосіб роботи цілих механізмів.

Причепитися до God of War, звісно, ​​можна. Наприклад, частково зник дух епічного протистояння з богами, який був фірмовою рисою серії. Про появу Кратоса в Скандинавії майже не розповіли, окремі локації мають типовий дизайн, а добре поставлених побічних квестів трохи не вистачає. Проте все це відчувається однією суцільною дрібницею проти пережитої в God of War пригоди. Гра поступово насичує емоціями різного спектру і поволі закохує в себе. Після фінальної сцени користувач видихне з єдиною фразою на вустах: "Хочу ще". А це головна ознака великого творіння.

Досить трохи підкрутити

Протокол заповнений, тому переходимо до якості ПК-версії. Тут все стандартно для портів Sony. Розробники легкими мазками прихорошили графіку та адаптували проект під особливості персональних комп'ютерів. У оглядовій версії God of War спочатку були проблеми з керуванням. На екрані відображалися заглушки замість вказівників потрібних клавіш, через що виникав дискомфорт. Мені довелося п'ятнадцять хвилин з'ясовувати, як активувати особливий режим "спартанської люті". Ближче до релізу це полагодили, як і перепризначення управління. Тепер кожен користувач зможе налаштувати розкладку, відповідно до своїх звичок.

Графічно ПК-версія виглядає так само, як на PlayStation 5. Гра запускається на новій консолі Sony за зворотною сумісністю, хоч і має кілька поєднань роздільної здатності і кадрової частоти. Головною відмінністю God of War на персональних комп'ютерах стало освітлення. Його злегка приглушили, що дозволило підкреслити окремі сцени та деталі. Варто також відзначити трохи підвищену якість текстур на передньому плані, більш чітку зовнішність персонажів, підтягнуту роздільну здатність тіней та поліпшене затінення. Ці зміни доводиться вишукувати під збільшувальним склом, отже вони матимуть хоч якесь значення лише для любителів графічних порівнянь.

Баги, візуальні артефакти, глітчи та інші помилки у проекті відсутні. Гра відполірована та налагоджена до рівня швейцарського годинника. На тлі стартових проблем Horizon Zero Dawn на ПК God of War здається ідеалом. Єдине, що засмучує в цьому аспекті — мала кількість налаштувань. Розробники дають можливість змінити сім параметрів – від якості текстур та фільтрації до тіней та затінювання. Порівняно із сучасними релізами, де дозволяють налагодити навіть найдрібніші деталі, God of War виглядає кивком з минулого. Для користувачів потужних систем це не буде мати значення, а ось власникам середніх ПК знадобилося б більш точкове налаштування.

Скандинавії потрібні патчі

Ось і настала черга нюансу, про який йшлося у вступі. Ім'я йому — погана оптимізація, біда сучасної ігрової індустрії. Цьому важливому аспекту все рідше приділяється належна увага, через що страждає багато покупців. У рекомендованих системних вимогах God of War зазначено процесор Intel i5-6600k, відеокарта NVIDIA GTX 1060 та 8 Гбайт оперативної пам'яті. Я тестував гру на більш потужній системі — з i7-9750HF, GTX 1660 та 16 Гбайт ОЗП на борту. Цього має із запасом вистачати для запуску проекту з максимальними налаштуваннями в 1080р. Проте практичні результати виявилися далеко не такими райдужними.

Щоб досягти 60 кадрів/с, довелося півгодини крутити повзунки візуальних параметрів. І драйвери тут ні до чого, адже вони оновлені до останньої версії. На максимальних налаштуваннях гра показувала сумні 20-30 кадрів/с, на високих — 30-40 кадрів/с, а на середніх — 45-60 кадрів/с. Частота завжди коливається, але найгірше, що вона часто обвалюється до непристойно низьких значень.

Найчастіше просідання трапляються в заставках і "важких" зрежисованих боях, де геймплей поєднується з кінематографічними моментами. Але іноді FPS раптом падає при відвідуванні окремих кімнат, де просто стоїть скриня. Чому так відбувається, незрозуміло. Коли частота знижується на 10 кадрів/с, з цим можна змиритися. Однак іноді просідання досягають непробачних 20-25 кадрів/с. Включення технології AMD FidelityFX Super Resolution значно покращує ситуацію: підвищується FPS та стабільність загалом. Але ж гра повинна добре працювати і без неї. На описані проблеми з оптимізацією важко заплющити очі навіть у розмові про God of War. Можливо, патч першого дня щось полагодить. Однак цей текст пишеться до релізу, тому я вирішив акцентувати увагу на продуктивності.

Вердикт УНІАН

God of War — це той проект, який можна рекомендувати до покупки навіть закоренілим скептикам. Він змусить будь-яку людину переглянути своє ставлення до ігор і визнати їх мистецтвом. Власникам потужних ПК, незнайомим із витвором Santa Monica Studio, рекомендується купувати його прямо на релізі. Жаліти про витрачені гроші гарантовано не доведеться. А ось користувачам середніх та слабких комп'ютерів краще трохи почекати патчів, подивитися тести від "залізних" експертів та ухвалити рішення на основі отриманої інформації. Коливання кадрової частоти можуть порушити занурення, а у випадку з God of War це просто неприпустимо.

Назар Степорук