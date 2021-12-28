Якщо вірити витоку, то проект з'явиться на світ в першій половині осені.

У вересні Sony і Santa Monica Studio показали перший трейлер очікуваного багатьма гравцями екшена God of War Ragnarök. Ролик підтвердив, що проект вийде в 2022 році, проте точну дату запуску розробники не вказали. А тепер вона стала відома завдяки витоку.Читайте такожSony показала дебютний трейлер довгоочікуваного екшену про скандинавських богів – God of War: Ragnarok (відео)

Автор аккаунта PlayStation Game Size в Twitter постійно вивчає нові записи, які з'являються в базі даних PlayStation. На цей раз ентузіаст виявив приховану дату виходу God of War Ragnarök на сторінці гри. Якщо інформація правдива, то проект вдасться купити вже 30 вересня 2022 року на PlayStation 4 і PlayStation 5. Це буде п'ятниця — один з найчастіших днів для запуску блокбастерів.

Однак варто враховувати, що виявлена дата може виявитися заглушкою. Sony офіційно нічого не підтверджувала і навряд чи збирається давати коментар. Великі компанії зазвичай мовчать в таких ситуаціях.

Коротко про God of War Ragnarök

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні відвернути Рагнарок — загибель богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

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