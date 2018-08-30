Супрун добралася до харчування школярів

Батьки також можуть допомогти дитині харчуватися в школі корисніше, зазначила Супрун.

Якщо не мотивувати дитину їсти здорову їжу, то вона почне регулярно втамовувати голод піцою, сосискою в тісті, батончиками та іншою некорисною їжею, яку часто пропонують у шкільних буфетах.

Тож в.о. глави МОЗ Уляна Супрун напередодні нового навчального року на своїй сторінці у Facebook нагадала про здорове харчування школярів.

Так, вона радить батькам бути прикладом для дітей - їсти здорову їжу: поступово вони наслідуватимуть ваш приклад не лише вдома, а й у школі.

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Також Супрун нагадала рекомендації МОЗ України щодо здорового харчування учнів. Зокрема дитячий та підлітковий раціон повинен містити менше швидких вуглеводів (солодощі, випічка) і більше тваринного білка (м’ясо, молочні продукти).

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України перерахувала поради батькам, які можуть допомогти дитині харчуватися в школі корисніше:

- акцентуйте увагу на овочах і бобових - вони мають бути основою раціону;

- заохочуйте щодня їсти фрукти та ягоди, молочні та кисломолочні продукти, у невеликих порціях - цільнозернові продукти, насіння та горіхи;

- упродовж тижня готуйте рибу (2-3 рази на тиждень) і м’ясо (переважно птиці і кролика);

- мінімізуйте кількість солі - для дітей 2-3 г на добу, для підлітків менш як 5 г на добу,

- зменште споживання цукру: 25-50 г на добу, включаючи фруктові цукри;

- використовуйте корисні олії (оливкова, кукурудзяна, лляна, гарбузова, горіхова);

- слідкуйте за водним балансом школяра: дитина має отримувати достатньо рідини і пити не за графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги.

Раніше Супрун нагадала, що щодо переваг для здоров’я надлишкової кількості води немає жодних науково підтверджених доказів. Міф про 8 склянок води на день, за словами в.о. глави МОЗ України, один із таких.