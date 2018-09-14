Діти без щеплень не можуть відвідувати школи та дитсадки: у МОЗ уточнили заборону

В Україні є діти шкільного віку, які не щеплені через особливі медичні протипоказання.

Після того, як МОЗ нагадало про недопуск до шкіл і дитсадків нещеплених дітей, від медиків почали вимагати додаткових роз'яснень.

Згідно з новим уточненням, діти, не вакциновані за медичними обставинам, стануть винятком. Для них передбачена спеціальна процедура доступу до шкільного навчання, передають "Факти".

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Як пояснили в МОЗ, в Україні дійсно є діти шкільного віку, які не щеплені через особливі медичні протипоказання. "Таких дітей повинен оглянути лікар-педіатр і видати відповідну довідку. З цією довідкою можна буде відвідувати заняття дітям, які не пройшли вакцинацію", — пояснили у міністерстві.

Що стосується інших дітей, то їм направлення на відсутні щеплення повинні вручити в ході щорічного передшкільного медогляду. "Діти перед початком кожного нового навчального року мають пройти медогляд. Довідку про результати огляду повинен видати або педіатр, або сімейний лікар. Якщо у дитини не всі щеплення, лікар зобов'язаний видати спеціальне направлення", — кажуть представники МОЗ.

Також у міністерстві попереджають, що в перший клас школи можуть не допустити тих дітей, у яких немає довідок про зроблені обов'язкові щеплення згідно з календарем вакцинації проти гепатиту B, туберкульозу, кору і краснухи, дифтерії, поліомієліту.

Нагадаємо, у статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" йдеться, що невакциновані діти не повинні допускатися до занять у школі.