Померла урядова уповноважена з прав людей з інвалідністю (фото)

Раїса Панасюк померла у понеділок, 17 вересня.

Померла уповноважена Кабінету міністрів України з прав людей з інвалідністю Раїса Панасюк.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав у Facebook у понеділок ввечері.

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"Сьогодні не стало Раєчки Панасюк. Вона була великою світлою людиною з надзвичайно добрим і теплим серцем. Їй не було просто, але вона уміла надихати і заражати оточуючих своєю вірою в людей і оптимізмом. Вдячний долі за те, що зустрів тебе на своєму шляху. Ми могли б ще багато зробити разом добрих справ. Але... Світла пам'ять. Це велика втрата для всіх, хто тебе знав. Ти назавжди залишишся в наших серцях", - зазначив він.

Раїса Панасюк народилася у с. Осична Хмільницького району Вінницької області.

У березні 2017 року її було призначено урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю.