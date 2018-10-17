В уряді відповіли на критику українців щодо "бебі-боксів" (відео)

Вміст пакунків обіцяють зробити більш відповідним побажанням молодих мам.

Кінцева вартість "пакунка малюка" склала 3377 гривень із копійками. "Бебі-бокси" стали видавати народженим із вересня.

Ціла коробка начиння для мами та дитини: 22 позиції на перші три місяці життя – так ці подарунки анонсували в уряді, йдеться в сюжеті ТСН.

Спочатку говорили, що видаватимуть народженим із вересня, потім роз’яснювали, що це для всіх, хто виписувався з пологових із вересня, тож міг народитися й раніше. Запевняли, що видаватимуть при виписуванні, але потім уточнювали, що за відсутності пакунка в пологовому його доставлять соцслужби. Анонсували, що вміст пакунка буде до 5 тисяч гривень, потім батьки дивувалися, де ж там товару на такі гроші – за їхніми підрахунками, це було від 2,5 до 3 тисяч.

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Через півтора місяця від старту проекту на прес-конференцію виходять представники міністерств та міжнародних організацій, які його реалізують. Вони моніторили відгуки і доповідають, що пакунок вийшов дешевшим. "3377 гривень 80 копійок за коробку. Сама коробка, вміст, послуги з упаковки, пломбування і транспортування на склад отримувача", - пояснили автори ідеї.

Таких пакунків уже видано понад 30 тисяч у 23 регіонах країни – незалежно від того, чи народжували в державних, чи приватних закладах або й удома.

Коли "бебі-бокси" доїдуть до Донецької і Луганської областей, представники Міністерства соцполітики навіть не прогнозують. До інших регіонів, сподіваються, необхідна кілкість пакунків доїде до початку наступного місяця.

Доставити пакунок малюку мають не пізніше 30 днів від народження. Мам це найбільше дивує, бо підгузки та одяг у коробці для геть малесеньких – поки все це довезуть, половина речей уже не знадобиться. "Вони всі одного розміру. Краще різного", - каже одна. Батьківські пропозиції в стінах уряду вивчать і наповнення "пакунка малюка" переглянуть, але це процес тривалий.