Як зазначив Терехов, місто чекає чіткої інформації від головного санітарного лікаря України про терміни поставки вакцини.

Місто Харків повністю підготовлено до прийняття вакцини від коронавірусу з точки зору людських ресурсів, необхідного обладнання та забезпечення температурного режиму для зберігання вакцин.

Про це в четвер, 11 лютого, в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1 + 1 розповів в.о. Харківського міського голови Ігор Терехов.

"Все, що було за протоколами, які нам спускав МОЗ, підготовлено. Потрібно чітке розуміння, коли буде вакцина. Все інше ми разом і з обласною адміністрацією, і з медиками організуємо", - заявив він.

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Терехов акцентував на тому, що місто чекає чіткої інформації від головного санітарного лікаря України про терміни поставки вакцини. "Я хотів би, щоб харків'яни були щеплені найкращою вакциною", - додав він.

В.о. Харківського міського голови також розповів, що влада міста готова підключитися до роз'яснювальної роботи про необхідність вакцинації "абсолютно всіх харків'ян".

"Якщо ми сьогодні не роз'яснимо людям, що їм потрібно вакцинуватися, то я не виключаю, що буде ще один локдаун, ще одні карантинні обмеження. А цього сьогодні ніхто не переживе: не переживе бізнес, не переживуть люди, не переживуть харків'яни", - упевнений Терехов.

За його словами, зараз важливо робити все можливе і неможливе, щоб стабілізувати економічну ситуацію, оскільки через коронавірус постраждав бюджет кожної родини.

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Автор: УНІАН