Президент наголосив, що китайський препарат не використовується для «просування чиїхось геополітичних амбіцій».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував контракт на поставку в країну вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

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У своєму Telegram-каналі глава держави пояснив, що Sinovac – це досвідчений виробник, який щороку виробляє сотні мільйонів доз різних вакцин. Якість цих препаратів визнана у всьому світі.

«Великий плюс цієї вакцини в тому, що її розробка не була заполітизованим завданням. Вона не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій. Це ще один факт. Просто надійна вакцина задля життя, а не політична пропаганда заради вигоди», - пояснив Зеленський.

За словами президента, люди отримають цю вакцину лише після її офіційної реєстрації.

«Зараз практично всі вакцини проходять етап юридичної легалізації в рідних юрисдикціях. Але контрактують вакцини вже на цьому етапі – бо велика черга й великі сподівання на їхню дієвість. Реєстрація можлива вже на початку січня або в країні-виробнику, або в одній з країн Європи, або у Сполучених Штатах», - наголосив він.

Зеленський вважає, що цілком реально отримати препарат від Sinovac вже цієї зими.

За його словами, Україна має отримати 1,9 мільйона доз від Sinovac – на додачу до 8 мільйонів доз вакцини за механізмом COVAX. Наразі тривають переговори, аби постачання в межах COVAX збільшили до 16 мільйонів доз. Тривають переговори й з іншими виробниками перспективних вакцин.

Президент зазначив, що дістати вакцину складно, адже «світ і зараз перебуває у тому ж стані надзвичайного спалаху національного егоїзму, який був спровокований ще початком пандемії».

«Подивіться: усі держави дуже жорстко борються виключно за себе та свій інтерес. Майже не підтверджуючи реальними діями ту солодку риторику про «спільне виконання глобальних завдань», якої було багато у попередні десятиліття. Тож і не дивно, що найбагатші виявились першими у глобальній черзі за вакцинами у світі», - підсумував він.

Вакцинація проти коронавірусу

У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень наступного року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

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Автор: Дмитро Захаров