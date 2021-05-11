"Індійський" штам уражає не тільки органи дихання, а й шлунково-кишковий тракт та нирки, може призводити до сліпоти, некротичних уражень слизових оболонок носу та горла.

В Україні є загроза виникнення четвертої хвилі COVID-19, що може бути спричинена "індійським" штамом коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу.

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Він зазначив, що «чергову хвилю коронавірусу подолано, але абсолютно не час розхолоджуватися».

"Чергова битва з COVID. Ми прогнозуємо, що в нас може бути четверта хвиля коронавірусу. Ми маємо все зробити, щоб цей удар не був жорсткий", - зазначив Степанов.

За його словами, «над світом зависла загроза нового штаму коронавірусу, який вже наробив чимало горя в Індії і підступає до кордонів нашої країни. Цей вірус вже зафіксовано в Польщі, Румунії, в інших країнах Європи».

Міністр повідомив, що новий штам коронавірусу небезпечніший та агресивніший, ніж «південно-африканський» чи «британський».

«Він виражений надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму, а, за повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки сліпоти та мукормікозу, некротичних уражень слизових оболонок носу та горла», - наголосив Степанов.

При цьому він додав, що розповідає про ці симптоми не для того, щоб залякати, а щоб громадяни були обережними.

Мутація коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня «індійський» штам вірусу виявили у 7 країнах Європи.

За прогнозом начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікаря-епідеміолога Олега Рубана, «індійський» штам коронавірусу з’явиться в Україні наприкінці травня. На його думку, цей штам потрапить в Україну після того, як громадяни повернуться з відпусток з Туреччини та інших країн, куди зазвичай їздять на травневі свята.

Нагадаємо, в Індії стався масштабний спалах коронавірусу. Майже щодня в країні фіксують понад 400 тисяч нових заражень, а днями підтвердили новий антирекорд щодо летальних випадків - за добу померли понад 4 тисячі осіб.

На початку травня Україна закрила в'їзду в країну з Індії для запобігання поширенню індійського штаму COVID.

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Автор: Надя Пришляк