У Росії ще в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, що викликало чимало суперечок.

Окупаційна адміністрація "ДНР" на Донбасі хоче отримати російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" до кінця року.

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Як повідомляють «Новости Донбасса", таку заяву в ефірі росТБ зробив ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

"Звичайно, ми багато в чому розраховуємо тільки на Росію, і питання протидії коронавірусній інфекції тут теж не стало винятком. Звичайно, ми на "Спутник V" розраховуємо, наше МОЗ опрацьовує ці питання з МОЗ РФ", - заявив він.

Пушилін підкреслив, що розраховує на постачання вакцини до кінця року.

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У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Водночас міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.

З усім тим росіяни оцінили ефективність своєї спірної вакцини від коронавірусу в 92%.

На початку грудня Путін по відеозв'язку оголосив про плани вже почати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів.

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Автор: Дмитро Захаров