За даними МОЗ, в Україні понад 1 млн осіб мають онкологічні захворювання, щороку від цих хвороб помирають до 80 тис. осіб.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як повідомила під час брифінгу.

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"На сьогодні стратегія підписана міністром охорони здоров'я, вона направлена в центральні органи виконавчої влади для розгляду та на громадське обговорення", - сказала Садов’як.

За її словами, у 2021 році планується реалізувати певний план дій щодо цієї стратегії. Зокрема, планується оновити чинні стандарти лікування онкозахворювань.

Онкологічні захворювання в Україні: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Степанов повідомив, що МОЗ розробило Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року. За його словами, під час розробки стратегії були враховані рекомендації місії ВООЗ і МАГАТЕ. До створення стратегії також були залучені пацієнтські організації. Окремими цілями стратегії є реабілітація та паліативна допомога.

За даними МОЗ, в Україні понад 1 млн осіб мають онкологічні захворювання, щороку від цих хвороб помирають до 80 тис. осіб.

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Автор: Леся Лещенко