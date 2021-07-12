Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня.

Вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці МОЗ України.

Зазначається, що Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому цю вакцину зробили доступною для широкого загалу.

Водночас в Україні щодня працює до 2 тис. пунктів щеплень, де використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech, яку постачають в однодозних флаконах і яка не вимагає наднизьких температур зберігання, що робить її зручною для використання в таких пунктах.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу 11 липня від коронавірусної хвороби вакцинували 26 тисяч 356 людей.

Минулими вихідними вперше в Україні почали робити щеплення препаратом Pfizer у центрах масової вакцинації Чернігова. Таким чином, тепер цей досвід поширили на всю країну.

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Автор: Костянтин Гончаров