Pfizer виявилася значно популярніша за китайську вакцину.

У Чернігові в суботу, 10 липня, в центрах масової вакцинації від коронавірусу робили щеплення препаратом Pfizer. Це сталося вперше, адже досі масову вакцинацію в українських містах проводили китайською вакциною CoronaVac.

Про це розповів у Facebook керівник Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Щеплення робили одразу в кількох центрах вакцинації.

"На сьогоднішній день маємо такі цифри: 686 людей вакцинувалися вакциною Pfizer у торгівельному центрі Hollywood, 420 також вакциною Pfizer у ЦУМ Чернігів, і всього 194 людини прийшло вакцинуватися до Деснянської районної ради вакциною CoronaVac. З цієї статистики ми бачимо що жителі нашого міста більше довіряють вакцині Pfizer", - написав лікар.

За його даними, минулими вихідними пункт масової вакцинації робив близько 400 щеплень в день вакциною CoronaVac. Кухар зазначив, що вакцинацію препаратом Pfizer робитимуть в Чернігові й завтра.

Як повідомляв УНІАН, компанії Pfizer та BioNTech почнуть випробування бустерної (третьої дози вакцини) від коронавірусу, щоб посилити імунітет людини щодо нових штамів.

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Автор: Юрій Годован