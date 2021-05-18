В Хмельницькій області померла тримісячна дитина, якій видалили майже кілограмову злоякісну пухлину нирки.
Про це пише місцеве видання «Є».
У дитини діагностували нейробластому. Вона знаходилася на апараті штучної вентиляції легень.
Коли її стан почав погіршуватися, фахівці Національного інституту раку разом з місцевими лікарями провели надскладну операцію з видалення пухлини.
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Завідувач реанімаційно-консультативним центром комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Олег Юрчишен розповів, що лікарі зробили все можливе.
«Дитина народилася з пухлиною і три місяці вона росла разом з нею. Пухлина була велетенська – близько кілограма, проросла усі тканини тіла. Шансів було мало. Але ми дуже хотіли їй його дати», - сказав лікар.
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