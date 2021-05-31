Станом на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися вже 610 тис. 168 людей.

За минулу добу в Україні від COVID-19 щеплено 6 тис. 168 людей, з них першу дозу отримали 5 тис. 828 людей, повністю імунізовані - 340 людей.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я.

Вказується, що протягом доби працювали: 60 мобільні бригади, 120 пунктів щеплення.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 млн 021 тис. 806 осіб, з них отримали одну дозу – 1 млн 021 тис. 804 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 125 тис. 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 млн 147 тис. 581 щеплення», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїнська вакцина проти COVID-19: анонсовано перші результати розробокСтаном на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися вже 610 тис. 168 людей.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації розпочалася в Україні 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров