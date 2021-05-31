У столичному Центрі вакцинації, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, минулими вихідними вакцинували від коронавірусу 3467 людей.
Тільки в неділю щеплення отримали 2072 особи, написав у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він констатував, що саме в неділю кількість охочих вакцинуватися була надзвичайно великою.
"Така готовність вакцинуватися дає сподівання на те, що, за наявності вакцин ми зможемо подолати пандемію в країні і в світі загалом", - написав чиновник.
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Він також подякував за організацію процесу медичним працівникам, студентам-медикам комунальних коледжів, керівництву МВЦ та фахівцям столичного управління Держпродспоживслужби й Департаменту охорони здоров'я КМДА.
Як відомо, окрім Києва подібні центри вакцинації минулими вихідними також працювали в Одесі та Львові. У МОЗ напередодні розповіли, коли в Україні прискориться вакцинація від коронавірусу.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.
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