Вчені не виключають, що в 2081-2100 роках інфекція може бути в кожному східному штаті США.

Зміна клімату може потенційно збільшити концентрацію смертоносних бактерій на планеті.

Вчені з Університету Східної Англії у Великобританії проаналізували інфекції, викликані Vibrio vulnificus, повідомляє Nature Scientific Reports.

Згідно з дослідженням, Vibrio vulnificus вбиває приблизно в 20% випадках здорових людей і в 50% людей з ослабленою імунною системою, яких вона заражає. До 2081-2100 років інфекція може бути в кожному східному штаті США. Смертність від інфекції досягає 18%, а летальні випадки наступають вже через 48 годин після зараження.

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Як зазначається в матеріалі, зараження може відбуватися при вживанні в їжу сирих морепродуктів або при купанні в зараженій водоймі.

Бактерія провокує діарею, блювоту, лихоманку та озноб, тоді як інфіковані рани можуть призвести до серйозних шкіряних інфекцій. Немає переконливих доказів того, що антибіотики можуть контролювати інфекцію.

Дослідники зосередилися на вивченні інфекцій внаслідок ран, оскільки їх легше визначити в конкретних місцях. Потім вони створили моделі, що передбачають схему нових інфекцій протягом декількох десятиліть.

Як йдеться в матеріалі, бактерії настільки чутливі до змін температури, що концентрація може збільшуватися вже після одного дня більш теплої води, тому постійний моніторинг і попередження критично важливі.

Небезпечні бактерії

У червні 2022 року вчені знайшли в танучих льодовиках невідомі бактерії, які можуть викликати нові епідемії. Повідомлялося, що глобальне потепління може принести людству нові хвороби, про які ми навіть не підозрюємо.

Група вчених зібрала зразки снігу та льоду з тибетських льодовиків. Виявилося, з 968 видів бактерій, які вчені виявили в танучих тибетських льодовиках, 98% були невідомі науці і їх вже назвали потенційно небезпечними.

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