Голова МОЗ наголошує на необхідності досягти 70% вакцинованих, щоб з оптимізмом дивитися вперед і не застосовувати карантинні обмеження.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав умови, за яких нинішня хвиля коронавірусу може стати останньою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання, чи ця хвиля COVID-19 штаму "Омікрон" буде останньою, Ляшко відповів:

"Якщо ми будемо продовжувати вакцинуватися так, як ми вакцинувалися в листопаді 2021 року, то ця хвиля може стати останньою".

Він прогнозує, що, якщо збережеться сьогоднішня ситуація "по агресивності коронавірусу і штаму "Омікрон", то ми прогнозуємо значне зменшення кількості випадків госпіталізації". Ляшко зазначив, що при 70% вакцинованих людей в Україні можна буде з оптимізмом "дивитися вперед і не застосовувати карантинні обмеження".

Говорячи про штам "Омікрон", Ляшко зазначив, що в умовах значної кількості вакцинованих людей він має меншу агресивність і не призводить до великої кількості госпіталізацій і тривалості перебування на лікарняному ліжку та кількості людей, які потрапляють до реанімаційних відділень.

"Це є обережний оптимізм до того, що дійсно після "Омікрону" коронавірус може перейти в ендемічне захворювання і стане сезонним ГРВІ", - зазначив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні кількість людей, щеплених другою дозою вакцини проти COVID-19, перевищила 15 мільйонів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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