Куля прошила мозок: у Дніпрі медики рятують тяжкопораненого бійця (відео)

Одному з доставлених до лікарні військовому ворожа куля прошила мозок наскрізь.

Мінімальні шанси на життя й повернення з того світу після зупинки серця - у Дніпрі рятують бійця, тяжкопораненого на передовій.

З прогнозами лікарі поки що дуже обережні. Загалом за добу до обласної лікарні Дніпра доправили трьох українських захисників.

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"У критичному стані гвинтокрилом з Донеччини до Дніпра доставляють тяжкопораненого воїна Івана. Рахунок іде буквально на хвилини... Біля Новотроїцького ворожа куля прошила йому мозок наскрізь", - йдеться в сюжеті ТСН.

Лікарі розповіли, що у 26-річного бійця вже почався набряк мозку. Наразі військовий дихає за допомогою апарата.

Раніше до Дніпра гелікоптером евакуювали військовослужбовця, який отримав численні осколкові поранення.