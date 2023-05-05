Це перший успішний прецедент у медичній науці.

Американські хірурги відзначилися новим науковим проривом у сфері медицини та провели першу успішну внутрішньоутробну операцію у мозку ще ненародженої дитини.

Йдеться про досягнення медиків Бостонської дитячої лікарні та лікарні Бригам енд Уоменс. Хірурги врятували дитину, емболувавши з її мозку проблемну судину. Про це пише Science alert.

Йдеться про рідкісне вроджене захворювання артеріовенозної мальформації - коли в кровоносній системі між артеріями та венами виникають шунти, через які кров скидається під високим тиском безпосередньо до вен, минаючи капілярне русло мозкової речовини.

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Зазвичай мальформація вен досить рідкісне явище. В середньому його фіксують раз на 60 тисяч немовлят.

В цьому випадку у плода на третьому триместрі (34 тиждень і 2 дні вагітності) виявили великий кровоносну судину в мозку. Раніше медики, стикаючись з такою проблемою, зазвичай оперували подібні пороки вже після народження.

Однак цей випадок виявився особливо проблемним й лікарі боялися, що можуть не встигнути провести операцію. Тому вони пішли на ризик і за допомогою ультразвуку провели операцію немовляті до пологів.

Наразі маленькому пацієнтові вже 6 тижнів. Операція пройшла добре. Пологи через розрив плодових оболонок в матці довелося викликати передчасно, проте це не зашкодило мамі та малюкові.

"Ми раді повідомити, що в шість тижнів немовля відчуває себе чудово, не приймає ніяких ліків, нормально харчується, набирає вагу і повернувся додому. Немає жодних ознак будь-якого негативного впливу на мозок", - поділилися хірурги своїм успіхом.

В Україні вперше прооперували мозок з пробудженням

Нагадаємо, що 26 квітня стало відомо про унікальну операцію на мозок, яку вдалося провести українським хірургам зі Львова. Йдеться про 15-річного пацієнта Максима, який 8 років страждав від нападів епілепсії через наявність пухлини.

Так, у львівській лікарні святого Миколая нейрохірурги прооперували Максима з виведенням з-під дії наркозу. Назвавши це операцією "з пробудженням".

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