Американські хірурги відзначилися новим науковим проривом у сфері медицини та провели першу успішну внутрішньоутробну операцію у мозку ще ненародженої дитини.
Йдеться про досягнення медиків Бостонської дитячої лікарні та лікарні Бригам енд Уоменс. Хірурги врятували дитину, емболувавши з її мозку проблемну судину. Про це пише Science alert.
Йдеться про рідкісне вроджене захворювання артеріовенозної мальформації - коли в кровоносній системі між артеріями та венами виникають шунти, через які кров скидається під високим тиском безпосередньо до вен, минаючи капілярне русло мозкової речовини.
Зазвичай мальформація вен досить рідкісне явище. В середньому його фіксують раз на 60 тисяч немовлят.
В цьому випадку у плода на третьому триместрі (34 тиждень і 2 дні вагітності) виявили великий кровоносну судину в мозку. Раніше медики, стикаючись з такою проблемою, зазвичай оперували подібні пороки вже після народження.
Однак цей випадок виявився особливо проблемним й лікарі боялися, що можуть не встигнути провести операцію. Тому вони пішли на ризик і за допомогою ультразвуку провели операцію немовляті до пологів.
Наразі маленькому пацієнтові вже 6 тижнів. Операція пройшла добре. Пологи через розрив плодових оболонок в матці довелося викликати передчасно, проте це не зашкодило мамі та малюкові.
"Ми раді повідомити, що в шість тижнів немовля відчуває себе чудово, не приймає ніяких ліків, нормально харчується, набирає вагу і повернувся додому. Немає жодних ознак будь-якого негативного впливу на мозок", - поділилися хірурги своїм успіхом.
В Україні вперше прооперували мозок з пробудженням
Нагадаємо, що 26 квітня стало відомо про унікальну операцію на мозок, яку вдалося провести українським хірургам зі Львова. Йдеться про 15-річного пацієнта Максима, який 8 років страждав від нападів епілепсії через наявність пухлини.
Так, у львівській лікарні святого Миколая нейрохірурги прооперували Максима з виведенням з-під дії наркозу. Назвавши це операцією "з пробудженням".